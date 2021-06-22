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Новини
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Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 11,4 миллиарда

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 11,4 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 22 июня аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 11,38 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 480,92 млн грн под 9% годовых.

Однолетние ОВГЗ принесли госбюджету 2,07 млрд грн под 10,97% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 1,46 млрд грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 3,55 млрд грн под 12% годовых.

Трехлетние ОВГЗ были размещены на 134,53 млн грн под неизменные 12,3%, а пятилетние облигации – на 642,77 млн грн под 12,59% годовых.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларе США однолетние валютные ОВГЗ на $111,91 млн под 3,7% годовых.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 11,4 миллиарда 01

Как сообщалось, на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерство финансов привлекло 7,97 млрд грн. При этом ставку по однолетним облигациям удалось снизить до 10,97%, а по двухлетним – до 12% годовых.

Автор: 

держборг (1086) Мінфін (2930) ОВДП (808) облігації (1464)


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https://www.youtube.com/channel/UCfUrTF_DSJyCyG6x54vYMZA Свiдомий BRО

Спаситель наш і благодетель - Та він наживається на цьому! Він все робитеме щоб не брати дешеві кредити від МВФ та не боротися з корупцією, а буде зі своїми спільниками давати кредити під вдвічі, втричі більші відсотки! Процентщик поцовий! Відсотки він буде виймати з наших кишень!

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 11,4 миллиарда - Цензор.НЕТ 3765
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22.06.2021 19:13 Відповісти
Почему из сваего кармана из народного берут рефинанс у государства под 7, 5% а пролают государсту это т же рефинанс через ОВГЗ по 12-13 %, вот так они гробят экономику втягивая Украину в долги и себя любимых не обделяюи, надо же на что то Землю для своих агрохоллингов пркупать.
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23.06.2021 17:54 Відповісти
Скоро 50% зарплати будуть платити облігаціями, як при сраліні
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23.06.2021 08:06 Відповісти
Скиньте скрин купонов которые ножницами отрезали- лень искать
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23.06.2021 13:20 Відповісти
Це моє припущення. Сховища банків переповнені облігаціями внутрішнього займу, які при "слугах", швидше всього, погашатись не будуть.
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23.06.2021 14:13 Відповісти
Под 3% МВФ зебилам не дает, не доверяет команде "Найвэличнишого"... Хотя, платит то в конце концов наше зелёное стадо......
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23.06.2021 09:09 Відповісти
К сожалению не только они!
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23.06.2021 13:47 Відповісти
пи#ец! за 2 года клоуны опустили Украину уже на 20 млрд$. из бюджета тянут на карман, а дырки затыкают займами под 12%. и главное харя такая дурная, что не подкопаешься.
Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 11,4 миллиарда - Цензор.НЕТ 1780
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23.06.2021 14:03 Відповісти

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