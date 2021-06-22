Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 11,4 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 22 июня аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 11,38 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 480,92 млн грн под 9% годовых.

Однолетние ОВГЗ принесли госбюджету 2,07 млрд грн под 10,97% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 1,46 млрд грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 3,55 млрд грн под 12% годовых.

Трехлетние ОВГЗ были размещены на 134,53 млн грн под неизменные 12,3%, а пятилетние облигации – на 642,77 млн грн под 12,59% годовых.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларе США однолетние валютные ОВГЗ на $111,91 млн под 3,7% годовых.

Как сообщалось, на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерство финансов привлекло 7,97 млрд грн. При этом ставку по однолетним облигациям удалось снизить до 10,97%, а по двухлетним – до 12% годовых.