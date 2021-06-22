Неплатежеспособные банки за май получили 122 миллиона, – Фонд гарантирования
В течение мая 2021 года поступления средств в ликвидируемые банки Фонда гарантирования вкладов физлиц составили 121,6 млн грн. Большая сумма средств – 105,5 млн грн – поступила на счета неплатежеспособных банков в мае от продажи активов через электронные аукционы.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
Больше всего средств от реализации активов получили:
- АО "Мисто Банк" - 87,6 млн грн;
- ПАО "Златобанк" - 7,4 млн грн;
- АО "Родовид Банк" - 4,5 млн грн.
14,9 млн грн поступило от погашения кредитов, из этих средств наибольшие поступления получили:
- ПАО "КБ "Премиум" - 8,7 млн грн;
- АО АКБ "Аркада" - 5,1 млн грн;
- АО "Родовид Банк" - 0,5 млн грн.
От аренды имущества банки, находящиеся в управлении Фонда, получили 1,2 млн грн.
В целом за январь-май 2021 года поступления средств в неплатежеспособных банков составили 302,8 млн грн, в том числе 143,6 млн грн получено от реализации имущества, 102,3 млн грн - от погашения кредитов, 50,7 млн грн - от погашения ценных бумаг, 6,2 млн грн - от аренды имущества.
Средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".
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