Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

Еврокомиссия объявила о начале антимонопольного расследования в отношении Google, которое призвано установить, не нарушает ли компания правила конкуренции Евросоюза, предоставляя преимущество собственным сервисам медийной рекламы в так называемой цепочке поставок "рекламных технологий" в ущерб другим поставщикам рекламных услуг, рекламодателям и онлайн-издателям.

Об этом говорится в заявлении регулятора во вторник, 22 июня, передает Deutsche Welle.

Во время официального расследования Еврокомиссия выяснит, влияет ли Google на конкуренцию, ограничивая доступ третьих лиц к пользовательским данным в рекламных целях на сайтах и ​​в приложениях, сохраняя при этом такие данные для собственного использования.

"Рекламные услуги в интернете лежат в основе того, как Google и издатели монетизируют свои онлайн-услуги. Google собирает данные для использования в целевой рекламе, продает рекламные места, а также выступает посредником в онлайн-рекламе. Таким образом, Google присутствует практически на всех уровнях цепочки поставок медийной интернет-рекламы", – отметила вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Она выразила обеспокоенность тем, что Google усложнил другим сервисам интернет-рекламы возможность свободно конкурировать в так называемом "стеке рекламных технологий".

Вестагер отметила, что отдельно будет изучаться политика Google по отслеживанию пользователей, чтобы убедиться в том, что она соответствует принципам честной конкуренции.

В свою очередь Google заверил Еврокомиссию в своей готовности к конструктивному сотрудничеству.

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Европейская Комиссия уже не первый год обвиняет американского IТ-гиганта в нарушении честной конкуренции и защиты данных пользователей. Всего в трех судебных процессах, где истцом против Google выступала Еврокомиссия, на эту компанию наложили штрафов на общую сумму более $8,25 млрд. Адвокаты Google пытаются оспорить эти судебные приговоры в высших инстанциях.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Министерство юстиции США подало иск против принадлежащей Alphabet Inc. компании Google, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.

По данным властей, Google владеет или контролирует каналы, на которые приходится примерно 80% поисковых запросов в США. В результате другие поисковые системы не могут получить достаточное количество запросов, чтобы конкурировать с Google, потребители сталкиваются с ограниченным выборов, а рекламодатели – с завышенными ценами.

Если Google проиграет дело, компания может быть вынуждена провести реорганизацию бизнеса в соответствии с решением суда.