Starlink Илона Маска планирует обеспечить глобальное покрытие интернетом в сентябре

Starlink, подразделение спутникового интернета SpaceX Илона Маска, рассчитывает обеспечить непрерывное глобальное покрытие примерно к сентябрю 2021 года, но затем потребуется получить одобрение регулирующих органов.

Об этом заявила президент компании Гвинн Шотвел, передает Reuters.

"Мы успешно развернули около 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет непрерывный глобальный охват, так что это должно быть примерно в сентябре. У нас есть нормативная работа, чтобы войти в каждую страну и получить разрешение на предоставление телекоммуникационных услуг", - сказала Шотвел.

По ее словам, Starlink, которая заявила, что планирует развернуть в общей сложности 12 тыс. спутников стоимостью примерно $10 млрд, в настоящее время предлагает бета-услуги в 11 странах.

В мае Маск заявил, что спутниковая сеть на низкой околоземной орбите получила более 500 тыс. предварительных заказов на свой интернет-сервис и не ожидает никаких технических проблем с удовлетворением спроса.

Федеральная комиссия по связи США в этом году одобрила план SpaceX по развертыванию некоторых спутников Starlink на более низкой околоземной орбите, чем планировалось, для предоставления услуг высокоскоростного широкополосного интернета людям, которые в настоящее время не имеют доступа.

Ранее сообщалось, что запуск спутникового интернета Starlink в Украине, по данным компании SpaceX, может появиться в 2022 году.