Банк владельца Dragon Capital взял кредит рефинансирования на 166 миллионов

"Юнекс Банк" на тендере Национального банка Украины 18 июня привлек 166 млн грн под 7,5% годовых по 90-дневному рефинансированию

Согласно данным НБУ, регулятор также предоставил 90-дневное рефинансирование "КИБу" (130 млн грн), "Альтбанку" (60 млн грн) и "БТА Банку" (50 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 55 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 71,32 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта и 7 мая 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,06 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 25 июня.

Как сообщалось, ранее Национальный банк объявил о постепенном сворачивании экстренных мер по поддержке банков, в частности, долгосрочного рефинансирования и аукционов процентных свопов.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системедо наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен.