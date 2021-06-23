На границе с Венгрией возобновил работу пункт пропуска "Дзвинкове"

Учитывая улучшение эпидемиологической ситуации, начиная с 23 июня этого года возобновляется работа пункта пропуска "Дзвинкове-Лонья".

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Международный автомобильный (кроме автобусов) пункт пропуска "Дзвинкове-Лонья" расположен на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда.

Пункт пропуска будет функционировать ежедневно с 08:00 до 19:00 (по киевскому времени).

Просим учесть вышеуказанную информацию при планировании заграничных путешествий, и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории Венгрии.

Ранее сообщалось, что Польша возобновит работу трех автомобильных пунктов пропуска с 23 июня, в частности "Зосин-Устилуг", "Долгобичув-Угринов" и "Кросценко-Смильниця".