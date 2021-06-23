В Украине зафиксировали 835 новых случаев COVID-19

По состоянию на 23 июня в Украине зафиксировали 835 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 33 ребенка и 25 медработников, сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения.

Также госпитализировали 419 человек, умерло 70 пациентов, выздоровело – 2 292. В то же время совершили 48 197 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ривненской (38) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 230 977 человек, выздоровело – 2 155 261, летальных случаев зафиксировали 52 123, провели 10 717 176 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 755 139 человек, за прошедшие сутки – 53 786. Полностью иммунизированы 394 107 украинцев.

Днем ранее, 22 июня, сообщали о 296 новых случаях заболевания COVID-19.