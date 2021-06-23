БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
290 0

Минцифры анонсировало открытие крупнейшего в Украине центра "Дія.Бизнес"

Минцифры анонсировало открытие крупнейшего в Украине центра

Национальный проект по развитию предпринимательства "Дія.Бизнес" откроет новый центр поддержки предпринимателей в Кривом Роге.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что этот центр "Дія.Бизнес" будет крупнейшим в стране: его площадь составит 600 кв.м. Открытие ожидается осенью 2021 года.

По словам заместительницы министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, Минцифры создает единую инфраструктуру центров поддержки и предпринимательства "Дія.Бизнес", покрывающих всю страну и работающих по высшим стандартам предоставления услуг и коммуникации с предпринимателями.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует в 2021 году открыть до 15 центров поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" в разных городах Украины.

Автор: 

Джерело:  Минцифры
бізнес (1167) підприємці (243) Мінцифри (803) Дія (622)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 