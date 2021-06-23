Минцифры анонсировало открытие крупнейшего в Украине центра "Дія.Бизнес"

Национальный проект по развитию предпринимательства "Дія.Бизнес" откроет новый центр поддержки предпринимателей в Кривом Роге.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что этот центр "Дія.Бизнес" будет крупнейшим в стране: его площадь составит 600 кв.м. Открытие ожидается осенью 2021 года.

По словам заместительницы министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, Минцифры создает единую инфраструктуру центров поддержки и предпринимательства "Дія.Бизнес", покрывающих всю страну и работающих по высшим стандартам предоставления услуг и коммуникации с предпринимателями.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует в 2021 году открыть до 15 центров поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" в разных городах Украины.