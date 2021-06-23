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Налоговая милиция провела обыски в "Киевпастрансе"

Налоговая милиция провела обыски в

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под руководством Офиса генпрокурора разоблачили работников КП "Киевпастранса" в уклонении от уплаты налогов и присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Правоохранители установили, что должностные лица предприятия в сговоре с сотрудниками обособленного подразделения "Киевпастранса" - "Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры" – и другими субъектами хозяйственной деятельности, в частности, с рисковыми и транзитными субъектами предпринимательской деятельности, в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии. Общая стоимость работ составила более 80 млн грн, значительная часть которых была присвоена", – говорится в сообщении.

На данный момент назначена экспертиза, которая установит размер нанесенных убытков.

Кроме того, было установлено, что ряд лиц, используя реквизиты "рисковых" СХД, способствовал сотрудникам одного из обществ в уклонении от уплаты налогов, что привело к 6непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Во время обысков была обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация КП "Киевпастранс" и компьютерная техника.

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Джерело:  ГФС
Київпастранс (153) податки (2419) ДФС (1513)


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