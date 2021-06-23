СБУ на Днепропетровщине заблокировала контрабанду наркотиков в страны Евросоюза

Служба безопасности прекратила деятельность преступной группировки, которая в 2020-2021 годах совершала контрабанду наркотиков в страны Европейского союза и постсоветского пространства.

Как сообщает пресс-центр СБУ, ежемесячный доход дельцов достигал более 100 тыс. грн.

По предварительной версии, контрабанду организовал житель Днепропетровской области.

"наркотические средства и психотропные вещества он получал из других регионов Украины по почте. Потом злоумышленник искал клиентов через Интернет. Его "целевой аудиторией" были жители европейских и постсоветских стран. По запросу клиентов, фигурант делил оптовые партии наркотиков и психотропов на маленькие порции и отправлял по почте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ассортимент контрабандистов входили метадон, PVP (одна из разновидностей синтетических психостимуляторов), амфетамин и другие запрещенные вещества.

Во время обысков правоохранители изъяли почти 1 кг наркотиков, готовых к отправке, весы и упоковочную тару, средства связи и сим-карты, деньги, черновые записи и другое.

Организатору контрабанды сообщили о подозрении по ч.3 ст. 305 и ч.1 ст. 307. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.