Цены на газ в Европе выросли до $384 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе за один день торгов прибавила более 4% на фоне роста цен в Азии, ремонтных работ на европейских газовых промыслах, сокращения импорта СПГ и слабого вклада ветрогенерации в энергобаланс.

Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах выросла до $384 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже $265 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Приток сжиженного природного газа в Европу по мере роста спроса на него в Азии продолжает сокращаться. Стоимость ближайшего - августовского - фьючерса на индекс СПГ в Азии Platts JKM выросла до $427 за тысячу кубометров, а с начала месяца стоимость контракта выросла на 12%. В текущем месяце поступление газа с СПГ-терминалов Европы падает по отношению к маю на 16%, в результате в июне импорт СПГ может быть минимальным за последние 4 месяца.

С началом новой рабочей недели (последние данные на портале Gas Infrastructure Europe - по итогам 21 июня) темпы закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) Европы снова снизились, так как ресурсы газа направляются на текущее потребление.

Актуальный уровень запасов газа в ПХГ – 45,03% – представляет собой минимальное значение этого показателя на конкретный день года за всю историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (с 2011 года). Ранее траектория исторического минимума была за 2018 годом (45,42% на ту же дату). Отставание текущего уровня запасов от среднего пятилетнего значения составляет на сегодня 14,42 процентного пункта.