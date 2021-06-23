БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 508 25

Цены на газ в Европе выросли до $384 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли до $384 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе за один день торгов прибавила более 4% на фоне роста цен в Азии, ремонтных работ на европейских газовых промыслах, сокращения импорта СПГ и слабого вклада ветрогенерации в энергобаланс.

Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах выросла до $384 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже $265 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина. 

Приток сжиженного природного газа в Европу по мере роста спроса на него в Азии продолжает сокращаться. Стоимость ближайшего - августовского - фьючерса на индекс СПГ в Азии Platts JKM выросла до $427 за тысячу кубометров, а с начала месяца стоимость контракта выросла на 12%. В текущем месяце поступление газа с СПГ-терминалов Европы падает по отношению к маю на 16%, в результате в июне импорт СПГ может быть минимальным за последние 4 месяца.

С началом новой рабочей недели (последние данные на портале Gas Infrastructure Europe - по итогам 21 июня) темпы закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) Европы снова снизились, так как ресурсы газа направляются на текущее потребление.

Актуальный уровень запасов газа в ПХГ – 45,03% – представляет собой минимальное значение этого показателя на конкретный день года за всю историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (с 2011 года). Ранее траектория исторического минимума была за 2018 годом (45,42% на ту же дату). Отставание текущего уровня запасов от среднего пятилетнего значения составляет на сегодня 14,42 процентного пункта.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7925) Європа (578) Тарифи на газ (713)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+2
(не)умный балабол
показати весь коментар
23.06.2021 16:04
+1
заработать сейчас полторушку евро с прямыми руками и минимум извилин вообще не проблема
показати весь коментар
23.06.2021 14:53
+1
Ну с теми же руками и головой в Европе местные могут зарабатывать куда больше.
показати весь коментар
23.06.2021 15:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как-то не колеблет уровень цен в Европе на газ, пока уровень зарплат в Украине не на уровне Европы . Попахивает раскруткой цены для лохов и вбросами *********
показати весь коментар
23.06.2021 13:17 Відповісти
заработать сейчас полторушку евро с прямыми руками и минимум извилин вообще не проблема
показати весь коментар
23.06.2021 14:53 Відповісти
Ну с теми же руками и головой в Европе местные могут зарабатывать куда больше.
показати весь коментар
23.06.2021 15:07 Відповісти
(не)умный балабол
показати весь коментар
23.06.2021 16:04 Відповісти
Где, как , расскажи , минимум извилин
показати весь коментар
24.06.2021 14:18 Відповісти
Потому нужно трансформировать энергосистемы с газа на электричество. Все должны запускать программы по которым всему населению будет выгодно перейти на электроплиты и бойлеры и электроотопление, а русским дулю!
показати весь коментар
23.06.2021 16:56 Відповісти
немцы уже перевели ТЭС с угля на газ, теперь газ стал золотым.
а где брать электричество не печки, сжигать газ на ТЭС
показати весь коментар
23.06.2021 18:41 Відповісти
да срать мне на немцев! они шлюхи русских! главное - Украине нужно строить много АЭС и переводить страну на электричество полностью! Нахер вообще ТЭС надо, если электроотопление можно установить и дешевле будет! Даже сейчас дешевле и плюс можно ставить двухфазный счетчик и ночью дешевле электричество считает.
https://biz.censor.net/comments/locate/3272917/01921446-3675-7074-bfdc-e714c3fc5e6d
показати весь коментар
23.06.2021 18:50 Відповісти
Увы, но на не возобновляемые ресурсы цены, в долгосрочной перспективе, будут только расти. Надо понимать, что наш враг будет только богатеть и увеличивать расходы на армию и вооружение.
показати весь коментар
23.06.2021 17:53 Відповісти
Почему будут только расти?
показати весь коментар
23.06.2021 18:08 Відповісти
потому что то электричество зависит от погоды с моря
показати весь коментар
23.06.2021 18:44 Відповісти
А причем электричество к газу/нефти?
показати весь коментар
23.06.2021 20:04 Відповісти
Потому что "НЕвозобновляемые".
показати весь коментар
24.06.2021 09:38 Відповісти
Электричество не возобновляемое?
показати весь коментар
24.06.2021 15:42 Відповісти
"Электричество" - природный ресурс?
показати весь коментар
24.06.2021 16:04 Відповісти
Так я и спрашиваю, причем электричество к нефти и газу? Человек написал, что невозобновляемые ресурсы будут только дорожать. Я спросил почему? Следующий написал про электричество и погоду. А невозодбновляемость это условная фетишь, на которую надрачивали совковые специалисты. В 1990-м доступные запасы нефти оценивались в 30-40 лет потребления. 30 прошло, а воз и ныне там.
показати весь коментар
24.06.2021 16:23 Відповісти
"Невозобновляемость" - это объективная реальность, а не фетишь. С 90-х открыто много новых месторождений нефти, в т.ч. новые технологии ее добычи, но это не меняет факта ее "невозобновляемости". Не понял про какой "воз" ты говоришь, который "и ныне там"?
показати весь коментар
24.06.2021 16:44 Відповісти
Воз в виде балансовых и разведанных запасов. Они не уменьшились, а даже наоборот. То есть, радостного ожидания кацапам скорого исчерпания запасов не произошло и не произойдет ещё лет 100-150. А за это время изобретут столько новых энергетических технологий, что сжигание нефти будут вспоминать как очень древний тех процесс, как езда на лошадях сейчас.
показати весь коментар
24.06.2021 19:22 Відповісти
Рассуждаешь как первоклассник.

1 Разведывание новых месторождений происходит благодаря новым технологиям. Стоимость этих технологий включается в стоимость нефти. Пример: вакцины от КОВИД. Себестоимость их производства - копеечная, но на разработку потрачены милларды, которые и формируют цену.

2 Все "легкие" месторождения работают (и довольно давно). Новые месторождения - это "тяжелые" месторождения. Добыча там стоит дорого. Пример: добыча сланцевой нефти. Как только цена упала ниже 50$/барл. - добыча стала не рентабельной.
3 Весь пластик, в основном, делают из нефти. Так что речь не просто "в сжигании" нефти.

4 "Новые энергетические" технологии и близко пока не приблизились к решению вопроса энергии для кораблей, самолетов, космических кораблей и пр. сверхтяжелой техники.
5 Учитывая все вышеперечисленные факторы + невозобновляемость ресурса = стоимость нефти (и газа в т.ч.) в долгосрочной перспективе будет только расти.
показати весь коментар
25.06.2021 10:18 Відповісти
В долгосрочной перспективе, до 2050 г. - от 50 до 80 КТС перейдут на электротягу и какая-то часть уже будет на водородном топливе. А автомобили это -15-20% потребления нефти.

Так, что перспектива ощутить невозобновляемость очень и очень удаленная. Поколений в 5-6. За это время более половины нового пластика будут получать из отходов уже произведенного ранее. Электротяга станет ведущей для летательных аппаратов. Котлы и ТЭС на мазуте и диз топливе, потребляющие 5-10% мировой добычи, также уйдут в прошлое.
А цены на нефть будут колебаться в коридоре 20-70 дол. за баррель в зависимости от конкретных климатических условий и порядка в мировой экономике и геополитике.

Плюс не забывайте о грандиозных запасах метана на дне мирового океана. Если они будут реально нужны человечеству - разработают технологии его добычи за одно поколение.
показати весь коментар
25.06.2021 14:17 Відповісти
Плюс туда же - если прямо таки будет заканчиваться нефть, вообще не проблема освоить добычу газа из угольных пластов, а также газификацию углей (это весьма старые технологии). А запасов угля в мире хватит на 250-300 лет без доразведки и при существующих технологиях добычи.
показати весь коментар
25.06.2021 14:20 Відповісти
потому что то электричество зависит от погоды с моря
показати весь коментар
23.06.2021 18:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 