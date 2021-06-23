Цены на газ в Европе выросли до $384 за тысячу кубометров
Спотовая цена газа в Европе за один день торгов прибавила более 4% на фоне роста цен в Азии, ремонтных работ на европейских газовых промыслах, сокращения импорта СПГ и слабого вклада ветрогенерации в энергобаланс.
Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах выросла до $384 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже $265 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.
Приток сжиженного природного газа в Европу по мере роста спроса на него в Азии продолжает сокращаться. Стоимость ближайшего - августовского - фьючерса на индекс СПГ в Азии Platts JKM выросла до $427 за тысячу кубометров, а с начала месяца стоимость контракта выросла на 12%. В текущем месяце поступление газа с СПГ-терминалов Европы падает по отношению к маю на 16%, в результате в июне импорт СПГ может быть минимальным за последние 4 месяца.
С началом новой рабочей недели (последние данные на портале Gas Infrastructure Europe - по итогам 21 июня) темпы закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) Европы снова снизились, так как ресурсы газа направляются на текущее потребление.
Актуальный уровень запасов газа в ПХГ – 45,03% – представляет собой минимальное значение этого показателя на конкретный день года за всю историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (с 2011 года). Ранее траектория исторического минимума была за 2018 годом (45,42% на ту же дату). Отставание текущего уровня запасов от среднего пятилетнего значения составляет на сегодня 14,42 процентного пункта.
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а где брать электричество не печки, сжигать газ на ТЭС
https://biz.censor.net/comments/locate/3272917/01921446-3675-7074-bfdc-e714c3fc5e6d
1 Разведывание новых месторождений происходит благодаря новым технологиям. Стоимость этих технологий включается в стоимость нефти. Пример: вакцины от КОВИД. Себестоимость их производства - копеечная, но на разработку потрачены милларды, которые и формируют цену.
2 Все "легкие" месторождения работают (и довольно давно). Новые месторождения - это "тяжелые" месторождения. Добыча там стоит дорого. Пример: добыча сланцевой нефти. Как только цена упала ниже 50$/барл. - добыча стала не рентабельной.
3 Весь пластик, в основном, делают из нефти. Так что речь не просто "в сжигании" нефти.
4 "Новые энергетические" технологии и близко пока не приблизились к решению вопроса энергии для кораблей, самолетов, космических кораблей и пр. сверхтяжелой техники.
5 Учитывая все вышеперечисленные факторы + невозобновляемость ресурса = стоимость нефти (и газа в т.ч.) в долгосрочной перспективе будет только расти.
Так, что перспектива ощутить невозобновляемость очень и очень удаленная. Поколений в 5-6. За это время более половины нового пластика будут получать из отходов уже произведенного ранее. Электротяга станет ведущей для летательных аппаратов. Котлы и ТЭС на мазуте и диз топливе, потребляющие 5-10% мировой добычи, также уйдут в прошлое.
А цены на нефть будут колебаться в коридоре 20-70 дол. за баррель в зависимости от конкретных климатических условий и порядка в мировой экономике и геополитике.
Плюс не забывайте о грандиозных запасах метана на дне мирового океана. Если они будут реально нужны человечеству - разработают технологии его добычи за одно поколение.