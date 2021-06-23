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Советником главы "Нафтогаза" по вопросам добычи стал бывший топ-менеджер "Укрнафты"

Советником главы

Советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам добычи стал Маврикий Калугин.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Стабилизация и наращивание добычи газа – одно из ключевых заданий "Нафтогаза". Надеюсь, мой опыт и усилия помогут достичь цели этой важной для компании и страны цели", – отметил Калугин.

Отмечается, что он имеет двадцатилетний опыт работы в нефтегазовой отрасли, владеет компетенциями в сфере управления добывающими и сервисными компаниями, разработке новых месторождений и оптимизации производства.

Также в "Нафтогазе" добавили, что Калугин является гражданином США, образование получил в университете Айдахо.

Как сообщалось, последние пять лет Калугин занимал должность заместителя главы правления ПАО "Укрнафта" – исполнительного вице-президента по добыче и переработке. В марте наблюдательный совет компании приостановил его полномочия в связи с окончанием срока трудового контракта.

До прихода в "Укрнафту" Калугин управлял проектами в компании Petrofac (Румыния) на должности регионального менеджера, ранее работал на технических и операционных должностях в таких компаниях, как Petrofac Integrated Energy Services (Россия), Cairn India, TNK-BP, Occidental, ConocoPhillips и ARCO (Аляска).

Автор: 

Джерело:  "Нафтогаз"
видобуток (1752) Нафтогаз (3310) Укрнафта (855)


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