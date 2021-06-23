Прибыль украинских банков упала с начала года на 17%, – Нацбанк

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-мае 2021 года сократилась на 17,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года – до 23,841 млрд грн с 28,964 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, доходы банков за 5 месяцев текущего года сократились на 7,2% – до 101,67 млрд грн против 109,53 млрд грн за аналогичный период 2020 года. В частности, результат от переоценки и от операций купли-продажи был отрицательным и составил 3,05 млрд грн, в то время как за январь-май 2020 года он был положительным и составил 16,97 млрд грн.

В то же время комиссионный доход вырос на треть – до 34,05 млрд грн.

Вместе с тем расходы банковской системы за январь-май сократились на 3,4% по сравнению с этим показателем 2020 года – до 77,829 млрд грн, в том числе отчисления в резервы – на 40%, до 7,98 млрд грн. В то же время комиссионные расходы выросли на 44,3% – до 12,83 млрд грн,