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Кабмин предложил узаконить электронный билет на общественный транспорт

Кабмин предложил узаконить электронный билет на общественный транспорт

Кабинет министров предлагает приравнять к бумажному электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Он добавил, что Кабмин одобрил законопроект, который утверждает форму, реквизиты и данные, которые должен содержать е-билет.

"Это создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда и даст возможность использовать электронный билет в общественном транспорте в каждом городе", – отметил глава правительства.

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Джерело:  Telegram
Кабмін (7745) проїзд (143) електронні квитки (127)


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