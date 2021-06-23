Кабмин предложил узаконить электронный билет на общественный транспорт

Кабинет министров предлагает приравнять к бумажному электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Он добавил, что Кабмин одобрил законопроект, который утверждает форму, реквизиты и данные, которые должен содержать е-билет.

"Это создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда и даст возможность использовать электронный билет в общественном транспорте в каждом городе", – отметил глава правительства.