Объем выданных с начала года "теплых кредитов" превысил 400 миллионов
Более 10 тыс. домохозяйств воспользовались государственной программой по энергоэффективности, объем привлеченных "теплых кредитов" достиг 404,4 млн грн.
Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
Отмечается, что из общей суммы 379,6 млн грн привлекли на энергоэффективные меры в домохозяйствах, 24,8 млн грн – на твердотопливные котлы.
"404,4 млн грн оформленных кредитов предусматривают дальнейшие компенсации, общая сумма которых составит уже 132 млн грн. Фактически возможности участия программы исчерпываются. Уже совсем близко к полному освоению программ с учетом имеющегося финансирования", – отметил и. о главы Госэнергоэффективности Константин Гура.
Таким образом, в ведомстве советуют поторопиться, чтобы подать заявление в один из банкогв: "Укргазбанк" или "Ощадбанк".
В Госэнергоэффективности напомнили, что государственная программа дает возможность получить 20%/35% компенсации по "теплому кредиту", а также сэкономить до 50% и больше на коммунальных платежах.
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