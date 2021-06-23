Кабмин принял постановления для запуска механизма "инвестнянь" от Зеленского (обновлено)

Кабинет министров утвердил требования к инвесторам, которые намерены использовать механизм "инвестнянь" при реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Соответствующее решение правительство приняло во время заседания, передает Интерфакс-Украина.

Постановление предусматривает такие критерии, как достаточность собственного капитала, достаточность чистого операционного денежного потока, наличия источников финансирования для покрытия значительных инвестиций.

Помимо этого, постановление предусматривает также требования к финансовой устойчивости, рентабельности и ликвидности заявщика, а также требования к субъектам аудиторской деятельности и надежности банка заявителя.

Правительство также утвердило порядок взаимодействия Офиса по привлечению и поддержке инвестиций с органами госвласти и местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и реализацией проектов со значительными инвестициями.

Как указано в проекте постановления, областные госадминистрации должны подавать в Офис раз в полгода или по запросу информацию о потенциальных инвесторах, заинтересованных в реализации проектов со значительными инвестициями, а также данные о земельных участках, которые могут быть задействованы под такие проекты.

Как пояснили в пресс-службе Министерства экономики, утверждение этих подзаконных актов необходимо для практической реализации закона о поддержке крупных инвестиционных проектов.

Кроме того, Кабинет министров дополнил положение о Минэкономики новыми задачами, определенными указанным законом.

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Как сообщалось, в феврале Кабинет министров определил Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) уполномоченным учреждением по сопровождению инвестора в подготовке и реализации проекта со значительными инвестициями.

Напомним, 10 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Он предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Изначально в феврале 2020 года на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством для проектов с инвестициями более $100 млн.