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Кабмин принял постановления для запуска механизма "инвестнянь" от Зеленского (обновлено)

Кабмин принял постановления для запуска механизма

Кабинет министров утвердил требования к инвесторам, которые намерены использовать механизм "инвестнянь" при реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Соответствующее решение правительство приняло во время заседания, передает Интерфакс-Украина.

Постановление предусматривает такие критерии, как достаточность собственного капитала, достаточность чистого операционного денежного потока, наличия источников финансирования для покрытия значительных инвестиций.

Помимо этого, постановление предусматривает также требования к финансовой устойчивости, рентабельности и ликвидности заявщика, а также требования к субъектам аудиторской деятельности и надежности банка заявителя.

Правительство также утвердило порядок взаимодействия Офиса по привлечению и поддержке инвестиций с органами госвласти и местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и реализацией проектов со значительными инвестициями.

Как указано в проекте постановления, областные госадминистрации должны подавать в Офис раз в полгода или по запросу информацию о потенциальных инвесторах, заинтересованных в реализации проектов со значительными инвестициями, а также данные о земельных участках, которые могут быть задействованы под такие проекты.

Как пояснили в пресс-службе Министерства экономики, утверждение этих подзаконных актов необходимо для практической реализации закона о поддержке крупных инвестиционных проектов.

Кроме того, Кабинет министров дополнил положение о Минэкономики новыми задачами, определенными указанным законом.

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Как сообщалось, в феврале Кабинет министров определил Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) уполномоченным учреждением по сопровождению инвестора в подготовке и реализации проекта со значительными инвестициями.

Напомним, 10 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Он предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Изначально в феврале 2020 года на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством для проектов с инвестициями более $100 млн.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7745) інвестори (303) інвестняня (40)


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АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд
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23.06.2021 21:34 Відповісти
Пошла строчить ворохи бумаг бюрократическая машинка. "Подавать списки потенциальных инвесторов и необходимых земельных участков....!" Это апофеоз зебелизма-дегенератизма. Так и вижу картину-сидят чуваки в Сингапуре или там Далласе и собирают отчетность с "подотчетных" мэров городов "списки потенциальных инвестров...".
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23.06.2021 21:41 Відповісти
они не ведут тут бизнес. "инвесторы" все те же олигархи, которые заводят бабло с оффшоров. а няня нужна для ухода от налогов
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24.06.2021 09:59 Відповісти
"Инвестняня" нужна для сьемок сезона "Слуги олигарха" и больше ни для чего. Кино для лохов в общем.
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24.06.2021 10:51 Відповісти
Лучшая няня года
Кабмин принял постановления для запуска механизма "инвестнянь" от Зеленского - Цензор.НЕТ 6110
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24.06.2021 00:27 Відповісти
Идиоты 🤦
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24.06.2021 06:50 Відповісти
Акметову уже назначили няню на зеленую солнечную генерацию? Запорожская АЭС вывела блок в простой. А покупаем солнечную...
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24.06.2021 12:37 Відповісти
И откаты по дорогах себе и своим друзьям и % по ОВГЗ тоже себе , а народу отсутствие вакцын и кислорода,дорогие кредиты, что б не дай бог заработали больше Порошенка, тфу ты Порошенко ушел из президенства , а воровство осталось, конечно же Зеленского - слуги Сороса и уже открывает рынок Земли , что бы на "честно" заработанное агрохолдингов этак надцать себе любимому прикупить, раз кто не стал хозяином , то и не станет,так говорил же он, а слов на ветер не брасает, так что прийдется продавать Землю пайщикам, а не в кооперативах зарабаиывать грошики и пистицы нюхать, как в камере, а то налоги соросята из ВР со светилом, который нам путь озаряет подымут, ну думали все кровушку попьет и успокоился,а народ все ждал мессию ,второго пришествия после Ющенка- так, тоесть инвест климата ждал в виде рыночных кредитов не больше 5% , когда $ стоит, как остолбенелый несмотря на отрицательный торговый балонс и баланс капиталов, наверное кредиты МВФ спекулянтам ОВГЗ спасают, что бы 15% в валюте получили с народа , а то обеднеют, народ не причем он на курсовой пороховой бочьке и не знае когда она рванет с 27 до 50, ведать еще не все на депозит деньги положили.Но оказалось , что солнышко - прожорливое стало без границ и придумало оно для друзей своих бизнес такой - вкладываешь не в произволство высоких технологии обеспечивая высокие зарплаты на рабочие места , а в сырье, тот же титан, который 50% рентабельность приносит, так тебе от государства инвест няня не соросятинская 30% различных преференций от стоимости "инвестиций"с бюддета обеспечит, я вот спрашиваю,а зачем нам в Украине такие коллониальные инвестиции, которые сырье у народа отбирают ?, что бы не нарушать для Зеленского и его друзей соросят кругооборот бабла в природе.Поистене говорят друзьям все врагам - народу закон,- терроризм какой то,
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24.06.2021 14:27 Відповісти

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