Кубраков назначит своего соратника главой компании-заказчика строительства аэропортов

Кабинет министров на заседании в среду, 23 июня, согласовал назначение новым исполняющим обязанности директора госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" Юрия Журавлева.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.

Журавлев до последнего времени возглавлял Службу автомобильных дорог в Черкасской области.

С марта 2020 года госпредприятие "Фининпро" возглавлял Олег Тарасюк.

Госпредприятие "Фининпро" основано в 2010 году для финансирования строительства объектов спортивной и авиационной инфраструктуры к Евро-2012. С 2016 года предприятие определено балансодержателем аэродромов в рамках целевой программы развития аэропортов и обеспечивает, в частности, финансирование строительства нового аэродромного комплекса Международного аэропорта "Одесса", а также является заказчиком работ по проектированию и строительству новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре.

Кроме того, госпредприятие финансирует строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках реализации программы повышения безопасности дорожного движения.

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Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

С ноября 2019 года Кубраков занимал должность главы "Укравтодора". Ранее он возглавлял сектор "IT и Телеком" в "Офисе эффективного регулирования (BRDO)", которым до назначения премьер-министром руководил Алексей Гончарук.