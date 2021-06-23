Нацбанк отозвал лицензии на предоставление финансовых услуг у 14 компаний
Национальный банк Украины на основании поданных компаниями заявлений исключил ООО "ФК "Альянс Капитал" из Государственного реестра финансовых учреждений, а также ООО "Богдан-Авто Киев" и ООО "ЛК "Фаворит" – из реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.
Соответствующие решения были приняты 18 июня, сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что у "Альянс Капитал" не было лицензий, у "Богдан-Авто Киев" имело одну лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу, которую аннулировали 30 апреля 2021 года. У "Фаворита" была лицензия на предоставление услуг по финансовому лизингу, которую аннулировали 26 февраля 2021 года.
Кроме того, Нацбанк отозвал лицензии на предоставление финуслуг у 14 компаний на основании поданных ими заявлений. Речь идет о:
- ООО "Компания-Атлант";
- ООО "Проксима-груп";
- ООО "ФК Трансфер груп";
- ЧО "Ломбард "Аметист" Малтиз и компания";
- Кредитному союзе "Игея";
- ООО "ФК "Авеста";
- ООО "ФК "Диамант";
- ООО "Кредит Компани";
- ООО "ФК "Морган Кепитал";
- ООО "Симпл Мани";
- ООО "Статус Капитал Плюс";
- ООО "Современный Факторинг";
- ООО "ФК "Финсоле";
- ООО "ФК "Юниос".
Отмечается, что у последних девяти компаний аннулированы не все лицензии, а только одна – на предоставление гарантий.
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