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Нацбанк отозвал лицензии на предоставление финансовых услуг у 14 компаний

Нацбанк отозвал лицензии на предоставление финансовых услуг у 14 компаний

Национальный банк Украины на основании поданных компаниями заявлений исключил ООО "ФК "Альянс Капитал" из Государственного реестра финансовых учреждений, а также ООО "Богдан-Авто Киев" и ООО "ЛК "Фаворит" – из реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Соответствующие решения были приняты 18 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что у "Альянс Капитал" не было лицензий, у "Богдан-Авто Киев" имело одну лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу, которую аннулировали 30 апреля 2021 года. У "Фаворита" была лицензия на предоставление услуг по финансовому лизингу, которую аннулировали 26 февраля 2021 года.

Кроме того, Нацбанк отозвал лицензии на предоставление финуслуг у 14 компаний на основании поданных ими заявлений. Речь идет о:

  • ООО "Компания-Атлант";
  • ООО "Проксима-груп";
  • ООО "ФК Трансфер груп";
  • ЧО "Ломбард "Аметист" Малтиз и компания";
  • Кредитному союзе "Игея";
  • ООО "ФК "Авеста";
  • ООО "ФК "Диамант";
  • ООО "Кредит Компани";
  • ООО "ФК "Морган Кепитал";
  • ООО "Симпл Мани";
  • ООО "Статус Капитал Плюс";
  • ООО "Современный Факторинг";
  • ООО "ФК "Финсоле";
  • ООО "ФК "Юниос".

Отмечается, что у последних девяти компаний аннулированы не все лицензии, а только одна – на предоставление гарантий.

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Джерело:  НБУ
ліцензія (753) НБУ (9267)


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