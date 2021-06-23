"Харьковгаз" открыл два новых центра обслуживания клиентов

Два новых центра обслуживания "104.ua Клиентское пространство" заработали для потребителей газа в городах Змиев и Мерефа Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба АО "Харьковгаз", получить необходимые услуги и консультации в этих современных центрах смогут 85 тысяч семей - клиентов компании.

Новые центры "104.ua Клиентское пространство" расположены по адресу: г. Змиев, Тарановское шоссе, 1а и г. Мерефа, ул. Днепровская, 273. Они будут обслуживать потребителей газа Харьковского и части Чугуевского района.

В целом сейчас в регионе работает семь центров "104.ua Клиентское пространство" в городах Харьков, Дергачи, Змиев, Чугуев, Купянск, Мерефа. Следующее открытие такого пространства запланировано в г. Лозовая.

"104.ua Клиентское пространство" оборудовано в формате открытого пространства – "Оpen space". Имеет удобное зонирование, оснащено современной компьютерной техникой, предоставляет весь спектр консультаций, касающихся использования природного газа. При заказе услуг за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который будет сопровождать процесс приобретения товаров или этапы выполнения работ", – отмечается в сообщении.

Перечень услуг и товаров, которые потребители газа могут заказать в "104.ua Клиентское пространство":