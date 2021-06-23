Кабмин одобрил выход Украины из туристического соглашения в рамках СНГ

Кабинет министров Украины денонсировал соглашение о сотрудничестве в области туризма в рамках Содружества независимых государств.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Интерфакс-Украина.

Данный документ был подписан 23 декабря 1993 года в Ашхабаде (Туркменистан).

Кроме того, правительство Украины выразило желание не становиться участником соглашения о Совете по туризму государств - участников Содружества независимых государств, которое было подписано 30 мая 2012 года. Отмечается, что данное решение принято в связи вооруженной агрессией России, которая является стороной в данных соглашениях.

В то же время, в правительстве отмечают, что сотрудничество в туризме с другими странами, которые являются сторонами данных соглашений, уже обеспечиваются двухсторонними нормативными актами.