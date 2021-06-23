Минэнерго возобновит дотации для угольной компании "Краснолиманская"

Министерство энергетики завершает подготовку необходимых документов, чтобы с 1 июля была возвращена господдержка для госпредприятия "Угольная компания "Краснолиманская".

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго по итогам совещания с руководством и представителями трудового коллектива угольной компании.

По словам заместителя министра Алексея Куракова, первым шагом оздоровления предприятия должно стать возвращение государственной поддержки.

"Шахта" Краснолиманская "является перспективной в контексте разработки государственных запасов угля. Сейчас мы с участием представителей предприятия разрабатываем программу развития ГП на 5 лет", – отметил Кураков.

Как сообщалось, Фонд госимущества ранее готовил ГП "Угольная компания "Краснолиманская" к приватизации, допуская ее продажу одним пакетом с ПАО "Центрэнерго".

В последние годы работу шахты контролировал бизнесмен Виталий Кропачев, который владел одноименным ООО "Краснолиманское". Эта частная компания фактически арендовала имущество и шахтеров госпредприятия для добычи угля.

Однако в феврале Государственная служба геологии и недр остановила действие спецразрешения ООО "Краснолиманская" на добычу каменного угля.

Напомним, ООО "Краснолиманская" еще с 2003 года работает на угольных пластах государственной шахты "УК "Краснолиманская". Ее специальное разрешение действительно до конца 2032 года.

Одноименную с государственной шахтой фирму основали менеджеры бизнесмена Игоря Гуменюка – Александр Нелюб и Валерий Дудинов. Позже Гуменюк купил контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго", по версии СМИ, в пользу старшего сына тогдашнего президента Виктора Януковича – Александра. После 2014 года ООО "Краснолиманское" несколько раз меняло владельцем, сейчас компания принадлежит Виталию Кропачеву, которого во времена Петра Порошенко называли "смотрящим" за угольной отраслью.

Как сообщал сам Кропачев, в 2019 году ООО "Краснолиманское" добыло около 1,2-1,3 млн тонн угля.

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