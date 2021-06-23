СБУ разоблачила коррупционные схемы в Госрыбагентстве на 20 миллионов

Служба безопасности Украины выявила масштабную коррупцию в подразделениях государственного агентства рыбного хозяйства. По предварительным оценкам, преступные действия чиновников нанесли государству ущерб более чем на 20 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как сообщается, сотрудники СБУ обнаружили сразу несколько коррупционных механизмов. Все они построены на фиктивных договорах, которые заключали подчиненные Госрыбагентству предприятия.

Установлено, что соглашения существовали только на бумаге, а к их воплощению в жизнь никто не переходил. Среди прочего, СБУ установила такие факты с признаками фиктивности:

использование водоемов и их зарыбление;

строительство на территории Киевской области предприятия по выращиванию рыбных биоресурсов;

убыточная передача во фрахт судна "Таманский".

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по местам осуществления преступной деятельности. Во время них изъяты документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам преступной деятельности.