СБУ разоблачила коррупционные схемы в Госрыбагентстве на 20 миллионов
Служба безопасности Украины выявила масштабную коррупцию в подразделениях государственного агентства рыбного хозяйства. По предварительным оценкам, преступные действия чиновников нанесли государству ущерб более чем на 20 млн грн.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Как сообщается, сотрудники СБУ обнаружили сразу несколько коррупционных механизмов. Все они построены на фиктивных договорах, которые заключали подчиненные Госрыбагентству предприятия.
Установлено, что соглашения существовали только на бумаге, а к их воплощению в жизнь никто не переходил. Среди прочего, СБУ установила такие факты с признаками фиктивности:
- использование водоемов и их зарыбление;
- строительство на территории Киевской области предприятия по выращиванию рыбных биоресурсов;
- убыточная передача во фрахт судна "Таманский".
В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по местам осуществления преступной деятельности. Во время них изъяты документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам преступной деятельности.
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