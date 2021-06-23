Власти Черновцов повысили тариф на отопление сразу на 70%

Исполком Черновицкого городского совета утвердил новый тариф на теплоснабжение, который вырастет в среднем на 70%.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Черновцытеплокоммунэнерго".

"Тариф изменится в высшую сторону. Ориентировочно на 70%", – сказано в сообщении.

На предприятии отмечают, что рост тарифа на тепло обусловлен двумя основными причинами – более 3 лет в Черновцах тариф не менялся и был самым низким по всей стране, а за это время стоимость газа и электроэнергии выросла в несколько раз, изменился и размер минимальной зарплаты.

"Фактически теплокоммунэнерго обязали продавать услугу дешевле, чем закупались газ и другие вещи, необходимые для изготовления и доставки тепла", – добавили в "Черновцытеплокоммунэнерго".

В компании отметили, что для потребителей без счетчиков тепла стоимость будут рассчитывать в зависимости от типа дома и его состояния.

"До начала отопительного сезона независимая проектная организация подаст нормы расчета расхода гигакалории тепла на квадратный метр в теплокоммунэнерго, а предприятие предоставит их на утверждение исполкома. После этого обязательно уведомит таких потребителей", – уточнили на предприятии.

Кроме того, жителям домов, в которых не утепленные стены, кровля и окна, порекомендовали воспользоваться программами утепления и модернизации, в которых предусмотрено софинансирование из городского бюджета или банков.