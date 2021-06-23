Аэропорт "Борисполь" открыл все пять входов к терминалу D

Международный аэропорт "Борисполь" открыл все пять входов/выходов к терминалу D: по два пункта контроля на первом и третьем этажах, а также проход из многоуровневого паркинга.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

"Ежедневно аэропорт обслуживает около 260 рейсов, а среднесуточный пассажиропоток превышает 37 тыс. пассажиров. Поэтому с 08:00 до 20:00 на входе терминала D мы открыли дополнительные пункты контроля на авиационную безопасность", - сказано в сообщении.

Уточняется, что работают все пять входов: два пункта контроля на первом и третьем этажах, а также проход с многоуровневого паркинга.

В пресс-службе напомнили, что в связи с карантинными ограничениями в терминал аэропорта "Борисполь" могут попасть только пассажиры с посадочным талоном.

Как сообщалось, ранее "Укравтодор" объявил, что дорогу М-03 Киев-Харьков-Довжанский из Киева в аэропорт "Борисполь" на участке км 18+000 - км 34+950 частично закроют на ремонт с 23 июня по 20 августа из-за проведения ремонтных работ. Автомобили смогут ехать в обоих направлениях по участку, ведущей из аэропорта в Киев.