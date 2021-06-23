Кабмин урегулировал порядок лишения квалификационного сертификата в сфере архитектуры
Кабинет министров урегулировал порядок проведения квалификационного экзамена при профессиональной аттестации исполнителей отдельных видов услуг в сфере архитектуры и строительства.
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 23 июня, по процедуре без обсуждения, передает Интерфакс-Украина.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, также вводятся процедуры подачи и обработки документов для аттестации через Единую государственную электронную систему в строительстве.
Документ также регулирует создание апелляционных комиссий для рассмотрения жалоб и спорных вопросов во время процедуры аттестации.
Кроме этого усовершенствуется процедура лишения квалификационного сертификата.
Документ также устанавливает, что лица, получившие сертификат до 1 января 2016 года или выполнявшие работы на законных основаниях без сертификата, могут получить его по итогам профаттестации при условии подтверждения опыта выполнения соответствующих работ.
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