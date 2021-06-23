Кабмин урегулировал порядок лишения квалификационного сертификата в сфере архитектуры

Кабинет министров урегулировал порядок проведения квалификационного экзамена при профессиональной аттестации исполнителей отдельных видов услуг в сфере архитектуры и строительства.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 23 июня, по процедуре без обсуждения, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, также вводятся процедуры подачи и обработки документов для аттестации через Единую государственную электронную систему в строительстве.

Документ также регулирует создание апелляционных комиссий для рассмотрения жалоб и спорных вопросов во время процедуры аттестации.

Кроме этого усовершенствуется процедура лишения квалификационного сертификата.

Документ также устанавливает, что лица, получившие сертификат до 1 января 2016 года или выполнявшие работы на законных основаниях без сертификата, могут получить его по итогам профаттестации при условии подтверждения опыта выполнения соответствующих работ.