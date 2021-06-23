Совет Нацбанка рекомендовал усилить противодействие оттоку капитала из Украины

Совет Национального банка Украины (НБУ) на своем заседании в среду, 23 июня, одобрил ряд рекомендаций правлению Нацбанка и Кабмину в части минимизации рисков оттока капитала за пределы Украины.

Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, правлению Национального банка до 1 декабря рекомендовано провести комплексную оценку экономических результатов смягчения валютного регулирования и усилить макроэкономическое обоснование следующих шагов по валютной либерализации.

Кроме того, НБУ должен провести анализ каналов вывода капиталов (невозвращение экспортной выручки, фиктивные импортные контракты, трансфертное ценообразование и др.) на экономику и его влияние на макрофинансовую стабильность.

Также Нацбанку поручено с целью усиления возможностей анализа эффектов либерализации на показатели внешней торговли ввести в практику прогнозно-аналитических работ подготовку показателей экспорта и импорта в разрезе экономических целей согласно международной классификации товаров внешней торговли BEC.

Нацбанку также рекомендовано предоставлять регулярные и оперативные комментарии по ситуации на межбанковском валютном рынке.

Правлению Национального банка и Кабинету министров совместно поручено с целью минимизации рисков оттока капитала за пределы Украины через незавершенные операции по экспорту и импорту товаров рассмотреть возможность установления дифференцированного предельного срока расчетов в зависимости от вида операций (экспорт/импорт) и товаров в соответствии с кодом УКТ ВЭД.

Как сообщалось, по данным НБУ, в 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил $868,2 млн по сравнению с их чистым притоком на $5,86 млрд в 2019 году. В последний раз перед этим отток инвестиций был зафиксирован в 2014 году, тогда он составил $458 млн.