В Японии перезапустили старую АЭС впервые после катастрофы 2011 года

23 июня в префектуре Фукуи, Япония, перезагрузили атомную электростанцию Михама – она работала свыше установленного срока 40 лет. Перезапуск состоялся впервые после аварии на АЭС Фукусима-1 в марте 2011 года, когда по всей стране остановили ядерные реакторы

Об этом пишет Japan Times, передает LIGA.net.

Строительство АЭС Михама началось в 1967 году, ввод в эксплуатацию состоялся в 1970 году.

Когда в 2011 году в результате цунами на Фукусиме-1 произошел взрыв, работа всех АЭС по стране была приостановлена. После этого в Японии неоднократно поднимался вопрос о необходимости перезагрузки станций.

Установленный срок службы Михамы составлял 40 лет, поэтому для перезапуска потребовалось специальное разрешение на дальнейшую работу АЭС. Местные эко-активисты подали иск, протестуя против перезагрузки станции, однако власти все же разрешили ее перезапустить, продлив срок работы на 20 лет.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов.