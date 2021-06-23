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Новини Коронавірус і карантин
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Украинцам рекомендовано отказаться от поездок в 4 страны, – МИД

Украинцам рекомендовано отказаться от поездок в 4 страны, – МИД

Министерство иностранных дел рекомендовало украинцам воздержатся от поездок в Индию, Великобританию, Португалию, и РФ в связи со стремительным распространением нового, агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

Как сообщает пресс-служба министерства, в этих странах наблюдается наибольшее распространение указанного вида COVID-19.

"Тем гражданам, которые сейчас находятся на территории указанных стран, рекомендуется четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции представителей компетентных органов страны пребывания, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания, а также быть готовыми к дополнительному карантину по прибытии в Украину", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Офисе президента отмечали, что Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о введении дополнительных ограничений с целью ограничения миграции между Украиной и странами риска, где широко распространен так называемый "индийский" штамм коронавируса.

Хотя перед этим, 16 июня, Кабмин отменил специальные ограничения на въезд в страну из Индии, введенные со 2 мая этого года из-за широкого распространения в этой стране COVID-19.

Кроме того, Кабмин отменил необходимость прохождения самоизоляции после возвращения в Украину из-за границы и отключил приложение "Дій вдома" для контроля за ней.

Автор: 

Індія (357) Кабмін (7745) карантин (2077) МЗС (254) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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