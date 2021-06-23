Минздрав объявил о начале четвертого этапа вакцинации от коронавируса

В Украине стартовал четвертый этап вакцинации от COVID-19, на котором прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Одновременно продолжаются прививки приоритетных групп из предыдущих этапов, таких как медики и другие работники учреждений здравоохранения, жители и персонал домов для престарелых и специализированных интернатов, маломобильные граждане, социальные работники и священнослужители, педагоги, военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности, работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства. Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Кроме того, уже началась вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих прививаться.

Также более 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания.

По состоянию на 23 июня в Украине сделали 2 149 244 прививок против COVID-19. Одну дозу вакцины получили 1 755 137 человек, получивших две дозы и завершили вакцинацию 394 107 человек.

Ранее министр здравоохранения Викто Ляшко отмечал, что для того, чтобы провести до конца лета 10 млн вакцинаций от COVID-19, нужно ежедневно проводить по 119 тыс. вакцинаций.