В Украине впервые зафиксирован "индийский" штамм коронавируса

Коронавирус типа "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине у двоих людей.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

По словам Данилова, два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка - 16 лет, которые недавно вернулись из России. Сейчас они госпитализированы, их состояние стабильное.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", - отметил Данилов.

Он также не исключил, что может быть полностью остановлено сообщение с некоторыми странами из-за "индийского" штамма.

Как сообщалось, Кабинет министров изучает возможность усилить контроль за приезжающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции "Дельта" (индийского) штамма коронавируса.