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Министр энергетики возглавил рабочую группу по синхронизации Украины с ENTSO-E

Министр энергетики возглавил рабочую группу по синхронизации Украины с ENTSO-E

Министерство энергетики Украины создало рабочую группу по сопровождению процесса интеграции объединенной энергетической системы Украины с объединением энергетических систем государств-членов Европейского союза ENTSO-E. Группу возглавил министр энергетики Герман Галущенко.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

Рабочая группа призвана усилить координацию и повысить эффективность выполнения организационных, экономических и технических мер, необходимых для успешного завершения синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E.

Среди основных задач группы:

  • подготовка предложений и рекомендаций по формированию политики по урегулированию проблемных вопросов выполнения плана по синхронизации;
  • проработка проектов документов по синхронизации и предоставление предложений к ним;
  • контроль за урегулированием проблемных вопросов в деятельности предприятий в части синхронизации;
  • мониторинг и анализ состояния выполнения плана мероприятий по синхронизации, в случае выявления проблем - предоставление предложений по их решению;
  • анализ результатов деятельности предприятий, учреждений и организаций в части, касающейся синхронизации.

Группа создана в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 27 декабря 2018 года №1097-р "Об утверждении Плана мероприятий по синхронизации объединенной энергетической системы Украины с объединением энергетических систем государств-членов Европейского союза".

Автор: 

Джерело:  Кабмин
енергетика (396) ENTSO-E (75) Міненерго (922)


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