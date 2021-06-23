Министр энергетики возглавил рабочую группу по синхронизации Украины с ENTSO-E

Министерство энергетики Украины создало рабочую группу по сопровождению процесса интеграции объединенной энергетической системы Украины с объединением энергетических систем государств-членов Европейского союза ENTSO-E. Группу возглавил министр энергетики Герман Галущенко.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

Рабочая группа призвана усилить координацию и повысить эффективность выполнения организационных, экономических и технических мер, необходимых для успешного завершения синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E.

Среди основных задач группы:

подготовка предложений и рекомендаций по формированию политики по урегулированию проблемных вопросов выполнения плана по синхронизации;

проработка проектов документов по синхронизации и предоставление предложений к ним;

контроль за урегулированием проблемных вопросов в деятельности предприятий в части синхронизации;

мониторинг и анализ состояния выполнения плана мероприятий по синхронизации, в случае выявления проблем - предоставление предложений по их решению;

анализ результатов деятельности предприятий, учреждений и организаций в части, касающейся синхронизации.

Группа создана в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 27 декабря 2018 года №1097-р "Об утверждении Плана мероприятий по синхронизации объединенной энергетической системы Украины с объединением энергетических систем государств-членов Европейского союза".