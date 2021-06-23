"Авиалинии Антонова" возобновили коммерческие рейсы крупнейшего самолета "Мрия". ВИДЕО

Подразделение ГП "Антонов" – авиакомпания "Авиалинии "Антонова" – возобновило коммерческие рейсы крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия".

Об этом сообщается на странице госконцерна "Укроборонпром" в Facebook.

"Мрия" отправилась в первый коммерческий рейс после завершения планового технического обслуживания, которое длилось 10 месяцев", – сказано в сообщении.

Как следует из данных сервиса Flightradar, отслеживающего перемещение авиации по всему миру, Ан-225 "Мрия" приземлился в столице Афганистане Кабуле, откуда самолет должен вылететь в Карачи (Пакистан).

Как сообщалось, а апреле 2020 года для выполнения рейсов по перевозке медицинских средств для борьбы с коронавирусом госпредприятие "Антонов" возобновило полеты крупнейшего в мире грузового самолета АН-225 "Мрия", а также самого большого турбовинтового транспортного самолета АН-22 "Антей" в дополнение к пяти самолетам Ан-124-100 "Руслан".

В декабре 2020 года "Мрия" выполнили транспортировку 12 электрических трансформаторов из Чили через Анды в Боливию.

Структурное подразделение ГП "Антонов" – авиакомпания "Авиалинии "Антонова" – является одним из ведущих мировых операторов тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". С 2006 года авиакомпания предоставляют услуги в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) по обеспечению стратегических перевозок в интересах альянса и ЕС.

В парке "Авиалиний "Антонова" семь самолетов Ан-124-100 и их модификаций (грузоподъемность 150 тонн), Ан-225 (250 тонн), Ан-22А (60 тонн) и легкие транспортные самолеты Ан-74Т, Ан-26-100 и Ан-28. Сейчас штат авиатранспортного подразделения ГП "Антонов" насчитывает 1397 сотрудников.