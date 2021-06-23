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Бизнесу разрешили использовать государственную систему обмена данными "Трембита"

Бизнесу разрешили использовать государственную систему обмена данными

Кабинет министров принял постановление, которое позволяет бизнесменам пользоваться государственной системой обмена данными "Трембита".

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Трембита" - один из важнейших элементов, который помогает людям пользоваться е-услугами. Бизнес сможет обмениваться данными с государственными ресурсами, получать данные о льготниках во время продажи билетов на автобус, поезд, формировать счета по коммунальным платежам. По алгоритму бизнес-бизнес и государство-бизнес", - написал Федоров.

По его словам, "Трембита" решит и проблему с коммуникацией внутри бизнеса. Теперь не надо создавать свои отдельные инструменты, а можно воспользоваться "Трембитой". Она гарантирует защищенный обмен информацией между ресурсами, упрощает процессы и облегчает взаимодействие. Это один из шагов к началу внедрения режима paperless и к тому, чтобы люди еще меньше обращались в органы государственной власти, так как вся информация уже есть в реестрах.

Система функционирует с 2020 года. На сегодня к "Трембите" уже подключены 48 государственных реестров и информационных систем. Построено более 270 электронных взаимодействий между реестрами. Только в прошлом году было совершено более 80 млн обменов.

Система "Трембита" разработана и внедрена в течение 2016-2021 годов в рамках проекта EGOV4UKRAINE программы по поддержке децентрализации в Украине "U-LEAD с Европой" и IT-компаниями Cybernetica AS (Estonia) и SoftExpansion (Украина). Соответствующие работы профинансировали Европейский союз и его государства-члены Швеция, Дания, Германия, Польша, Эстония и Словения.

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Джерело:  Facebook
бізнес (1167) електронна система (183) Федоров Михайло (255)


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