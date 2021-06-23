Днепр взял кредиты у банков на 3 миллиарда

Город Днепр в марте-апреле 2021 года привлек 5-летние кредиты государственных "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка", а также частных "Альфа-Банка" и "ТАСкомбанка" на общую сумму 3,13 млрд грн.

Об этом говорится в информации Минфина, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, все кредиты были привлечены под плавающую ставку: учетная ставка НБУ + 5% ("Ощадбанк" и "Укрэксимбанк") или +6% ("Укргазбанк" и "Альфа-Банк"), а в случае с "ТАСкомбанком" – +6,18%.

Самый крупный кредит предоставил "Ощадбанк" – 1,5 млрд грн. "Укргазбанк" выделил 560 млн грн, "ТАСкомбанк" – 400 млн грн, "Альфа-Банк" – 365 млн грн, "Укрэксимбанк" – 300 млн грн.

Помимо этого, "Укрэксимбанк" в апреле прокредитовал Мелитополь (Запорожская область) на 80 млн грн, а "Ощадбанк" в мае – Каменское (Днепропетровская область) на 351 млн грн. В обоих случаях кредиты пятилетние, ставка – учетная ставка НБУ+6%.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины направил 1,2 млрд грн субвенции Дорожного фонда госбюджета на закупку новых трамваев для городов Днепр и Кривой Рог.