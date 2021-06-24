Украина заняла 34 место в рейтинге мировых стартап-экосистем

С 2020 года Украина опустилась на 5 позиций в списке стартап-экосистем и сейчас занимает 34 место в мире.

Об этом говорится ежегодном рейтинге "Global Startup Ecosystem 2021" от в StartupBlink, передает LIGA.net.

Киев по-прежнему занимает 1 место в рейтинге городов Украины, однако после падения на 16 позиций за год столица Украины сейчас располагается на 48 месте в мире, сохраняя свою позицию в топ-50 мировых лидеров. Лучше всего Киев справляется с разработкой ПО и обработкой данных, а также с маркетингом и продажами – 19 место в мире.

В этом году в рейтинг 1000 лучших городов мира вошли 6 городов Украины. Заняв 2 место в Украине, Львов поднялся на 99 позиций и занял 255 место в мире. Остальные украинские города потеряли позиции, что привело к падению страны в общемировом рейтинге: Одесса, 3 место в стране, опустилась на 38 позиций, до 394 места в мире, Харьков опустился на 72 места, до 513, Тернополь опустился на 63 места, до 787, а Днепр упал на 80 позиций, до 883.

Отмечается, что основная причина успеха Украины – талант разработчиков, которые востребованы многими иностранными компаниями удаленно или в местных R&D-центрах. Учитывая, что стоимость жизни в стране невысока по западным стандартам, а разработчикам хорошо платят иностранные клиенты, многие из них все же отказываются от легких денег и решают создать собственный стартап. Если эта тенденция сохранится, Украина окажется на пути к большему успеху и станет лидером в глобальной экосистеме стартапов, добавляют исследователи.

Ранее сообщалось, что совокупная стоимость 30 крупнейших стартапов Украины превышает $9 млрд. Данные приведены в рейтинге топ-30 лучших украинских стартапов, составленным изданием Forbes.