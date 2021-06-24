Польша ввела обязательный десятидневный карантин для украинских заробитчан (обновлено)

С 24 июня Польша вводит обязательный 10-дневный карантин для лиц, которые будут приезжать в страну из-за пределов ЕС. Это решение коснулось и трудовых мигрантов из Украины.

Об этом во время пресс-конференции сообщил замглавы Минздрава Польши Вальдемар Краска, передает Укринформ.

"Мы восстанавливаем карантин для путешествующих из-за границы. Он будет обязательным для приезжих из стран, которые не относятся к Шенгенской зоне и которые не относятся к пространству в границах ЕС", – заявил Краска.

По его словам, обязанность карантина вводится с полуночи 24 июня. От него могут освободить после 7 дней карантина и после получения отрицательного теста на COVID-19. Краска добавил, что отныне не будет возможности освободиться из карантина в результате негативного теста на коронавирус, выполненного в течение 48 часов после пересечения польской границы.

По словам Краски, от обязательного карантина будут освобождены полностью вакцинированные лица (двумя дозами вакцины или одной дозой вакцины Johnson&Johnson), а также дети до 12 лет, которые находятся под наблюдением вакцинированных родителей.

Обязательный карантин для приезжых распространяется и на трудовых мигрантов из Украины, сообщил директор польского агентства трудоустройства EWL Group Рафал Мруз.

По его словам, неожиданное решение правительства Польши о введении с 24 июня 10-дневного карантина для лиц из-за пределов ЕС шокировало польские агентства по трудоустройству, которые ежедневно организовано привозят тысячи работников из Украины.

"Агентства труда были шокированы таким решением, мы не были готовы к этому. В компании сразу был создан кризисный штаб, чтобы решить вопрос с размещением на 10-дневный карантин несколько сотен работников из Украины, которые должны приехать в четверг и пятницу", – сообщил Мруз.

Ранее сообщалось, что коронавирус типа "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине у двоих людей.