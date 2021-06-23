Кабмин вернул обязательное тестирование на коронавирус при въезде из четырех стран

С целью уменьшения риска распространения нового штамма коронавируса "Дельта" в Украине, Кабинет министров на сегодняшнем заседании обязал граждан, которые прибывают из Индии, Великобритании, Российской Федерации и Португалии проходить экспресс-тестирование в пунктах пропуска на границе.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, указанная норма начнет действовать с 25 июня, передает пресс-служба Минздрава.

Кузин уточнил, что гражданам, которые въезжают из вышеуказанных стран или находились на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля).

"До 25-го июня, по отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" в Украине", – добавил главный государственный санитарный врач.

Он подтвердил, что по состоянию на 23 июня в Украине зафиксировано два случая коронавирусной болезни, вызванных новым штаммом "Дельта". Сейчас пациенты находятся в Александровской клинической больнице Киева, их состояние стабильное.

Как сообщалось, ранее в Офисе президента отмечали, что Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о введении дополнительных ограничений с целью ограничения миграции между Украиной и странами риска, где широко распространен так называемый "индийский" штамм коронавируса.

Хотя перед этим, 16 июня, Кабмин отменил специальные ограничения на въезд в страну из Индии, введенные со 2 мая этого года из-за широкого распространения в этой стране COVID-19.

Кроме того, Кабмин отменил необходимость прохождения самоизоляции после возвращения в Украину из-за границы и отключил приложение "Дій вдома" для контроля за ней.