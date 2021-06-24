В Украине зафиксировали 937 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 24 июня в Украине зафиксировали 937 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 33 ребенка и 24 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 559 человек, умерло 58 пациентов, выздоровело – 2 471. При этом, совершили 54 343 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 231 914 человек, выздоровело – 2 157 732, летальных случаев зафиксировали 52 181, провели 10 739 672 случая.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 794 001 человека, из них полностью иммунизированы – 435 166. За прошедшие сутки вакцинировали 79 921 украинца.

Днем ранее, 23 июня, сообщали о 835 новых случаях заболевания COVID-19, 22 июня – о 296 случаях.