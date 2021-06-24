Кабмин выделил 85 миллионов на повышение квалификации госслужащих
Кабинет министров утвердил объемы государственного заказа Национальному агентству по вопросам госслужбы на повышение квалификации государственных служащих, глав местных госадминистраций и их заместителей, а также представителей местного самоуправления в 2021 году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
"Люди – это основной капитал Украины, именно поэтому профессиональное развитие государственных служащих – важное задание правительства и министерства", – отметил глава ведомства Алексей Любченко.
Таким образом, в этом году смогут повысить квалификацию почти 63,5 тыс. госслужащих и чиновников местного самоуправления. На эти цели из государственного бюджета будет направлено 85,7 млн грн.
Джерело: Минэкономики
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