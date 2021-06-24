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Кабмин выделил 85 миллионов на повышение квалификации госслужащих

Кабмин выделил 85 миллионов на повышение квалификации госслужащих

Кабинет министров утвердил объемы государственного заказа Национальному агентству по вопросам госслужбы на повышение квалификации государственных служащих, глав местных госадминистраций и их заместителей, а также представителей местного самоуправления в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Люди – это основной капитал Украины, именно поэтому профессиональное развитие государственных служащих – важное задание правительства и министерства", – отметил глава ведомства Алексей Любченко.

Таким образом, в этом году смогут повысить квалификацию почти 63,5 тыс. госслужащих и чиновников местного самоуправления. На эти цели из государственного бюджета будет направлено 85,7 млн грн.

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Джерело:  Минэкономики
держслужбовці (105) Мінекономрозвитку (1996)


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