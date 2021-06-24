Кабмин выделил 85 миллионов на повышение квалификации госслужащих

Кабинет министров утвердил объемы государственного заказа Национальному агентству по вопросам госслужбы на повышение квалификации государственных служащих, глав местных госадминистраций и их заместителей, а также представителей местного самоуправления в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Люди – это основной капитал Украины, именно поэтому профессиональное развитие государственных служащих – важное задание правительства и министерства", – отметил глава ведомства Алексей Любченко.

Таким образом, в этом году смогут повысить квалификацию почти 63,5 тыс. госслужащих и чиновников местного самоуправления. На эти цели из государственного бюджета будет направлено 85,7 млн грн.