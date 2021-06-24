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Нацбанк выставил на продажу 46 тонн изъятых из оборота монет

Нацбанк выставил на продажу 46 тонн изъятых из оборота монет

Национальный банк продаст на аукционе лом изъятых из оборота монет номиналами 1,2,5,10,25 и 50 копеек общим весом около 45,8 тонн.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такой объем накоплен за 2020-2021 годы в связи с изъятием из оборота монет мелких номиналов.

Торги состоятся 30 июня на площадке zakupki.prom.ua. Стартовая цена лота – 345 456 грн.

В Нацбанке напомнили, что утилизация изношенных монет происходит на Банкнотно-монетном дворе НБУ путем уничтожения на них изображений на специальном оборудовании, а лом – отчуждается во время аукционов. Металл, в основном, идет на переплавку.

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Джерело:  Нацбанк
аукціон (1339) монети (178) НБУ (9267)


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