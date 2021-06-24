Нацбанк выставил на продажу 46 тонн изъятых из оборота монет

Национальный банк продаст на аукционе лом изъятых из оборота монет номиналами 1,2,5,10,25 и 50 копеек общим весом около 45,8 тонн.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такой объем накоплен за 2020-2021 годы в связи с изъятием из оборота монет мелких номиналов.

Торги состоятся 30 июня на площадке zakupki.prom.ua. Стартовая цена лота – 345 456 грн.

В Нацбанке напомнили, что утилизация изношенных монет происходит на Банкнотно-монетном дворе НБУ путем уничтожения на них изображений на специальном оборудовании, а лом – отчуждается во время аукционов. Металл, в основном, идет на переплавку.