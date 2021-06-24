Киев вновь ограничил въезд грузовиков из-за жары
В четверг, 24 июня, с 10:00 в Киеве ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Как сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции, ограничения вводят в связи с превышением дневной температуры воздуха более +28°С.
Отмечается, что ограничения совершаются на всех подъездах к Киеву.
"О снятии их будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00)", – говорится в сообщении в Telegram.
Джерело: Telegram
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