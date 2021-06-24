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Киев вновь ограничил въезд грузовиков из-за жары

Киев вновь ограничил въезд грузовиков из-за жары

В четверг, 24 июня, с 10:00 в Киеве ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Как сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции, ограничения вводят в связи с превышением дневной температуры воздуха более +28°С.

Отмечается, что ограничения совершаются на всех подъездах к Киеву.

"О снятии их будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00)", – говорится в сообщении в Telegram.

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Джерело:  Telegram
Київ (4679) патрульна поліція (23)


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