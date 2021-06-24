Больше 300 финансовых компаний нарушили требование раскрыть реальных владельцев, – Нацбанк

Только 1 269 из 1 580 компаний (80%) небанковского рынка подали документы о своей структуре собственности в установленный Национальным банком срок.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что 17 июня истек срок, когда поставщики финансовых услуг должны были подать Нацбанку соответствующие документы.

Наибольшая доля компаний, которые подали документы о структуре собственности, среди страховщиков – более 87%, наименьшая – среди ломбардов (65%).

В то же время 311 компаний, или почти 20% поставщиков финансовых услуг, нарушили Положение о требованиях к структуре собственников и не подали соответствующую информацию.

"208 из 1 269 компаний признали, что их структуры собственности имеют признаки непрозрачности и подали описание мер относительно приведения своей структуры собственности в соответствие к требованиям положения. У таких компаний будет около 4 месяцев для того, чтобы реализовать эти меры", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 апреля Национальный банк утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг и определил критерии их прозрачности. Если учреждения имеют проблемы со структурой собственности, регулятор будет предоставлять время для исправления ситуации. Однако в случае неустранения проблем в срок Национальный банк имеет право принять решение об аннулировании всех лицензий учреждения.