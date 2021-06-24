Поставщик электроэнергии "Укрзализныци" в январе-мае получил 10 миллионов прибыли, – Валерий Ноздрин

В январе-мае 2021 года прибыль ООО "Энерго Сбыт Транс" составила 9,9 млн грн.

Об этом сообщил экс-директор компании Валерий Ноздрин, передают "Украинские новости".

"Финансовые показатели работы также свидетельствуют об уверенном развитии и росте компании: по итогам 2019 компания сработала с чистой прибылью 4,3 млн гривен и заплатила 2,2 млн гривен дивидендов, в 2020 году прибыль составила уже 5,3 млн гривен, принято решение о выплате 2,6 млн гривен дивидендов. За 5 месяцев 2021 прибыль ООО "Энерго Сбыт Транс" составила 9,9 млн гривен", – рассказал он.

Валерий Ноздрин отметил, что под его руководством "Энерго Сбыт Транс" обеспечивал надежную и стабильную поставку электроэнергии для "Укрзализныци", и на текущий момент нет никаких предпосылок для возникновения проблем в этом направлении.

"Могу с уверенностью сказать, что сейчас компанией заключены необходимые контракты, чтобы ситуация оставалась стабильной и в дальнейшем. Надеюсь, что новое руководство "Энерго Сбыт Транс" так же обеспечит надежное снабжение электроэнергией объектов железной дороги", – сказал он.

По его словам, за два года компания превратилась в сильного игрока на рынке электроэнергии, привлекла около 400 клиентов практически по всей Украине. На сегодняшний день она занимает долю 7,3% в сегменте реализации электроэнергии по свободным ценам, а также входит в тройку лидеров рынка по объемам поставки электроэнергии для не бытовых потребителей.

"На сегодняшний день "Энерго Сбыт Транс" – стабильная компания, которая имеет сильные позиции на рынке, а ее работе ничего не угрожает", – отметил Валерий Ноздрин.

Комментируя увольнение с должности директора "Энерго Сбыт Транс", он пояснил, что 100% доли АО "Укрзализныци" в уставном капитале ООО "Энерго Сбыт Транс" было отчуждено в пользу ООО "Сбыт Энерджи ЛТД". Соответствующие юридические процедуры завершились 25 мая, а 14 июня новый владелец решил уволить Валерия Ноздрина с занимаемой должности.

"Если быть максимально лаконичным - новый владелец компании решил поменять менеджера. Просто бизнес", – объясняет он.

Валерий Ноздрин сейчас рассматривает несколько предложений, связанных с дальнейшей работой на рынке электроэнергии.