Госдеп США призвал Германию уменьшить риски от "Северного потока-2" для Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал принять меры для снижения рисков, которые несет для Украины российский газопровод "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, передает Европейская правда.

"Секретарь Блинкен подчеркнул продолжение противодействия США трубопроводу" Северный поток-2 "и призвал Германию принять конкретные шаги для уменьшения рисков, которые он несет для Украины и европейской энергетической безопасности", – говорится в заявлении.

Стороны также подчеркнули важность скоординированного трансатлантического подхода к решению глобальных вызовов, включая те, что связаны с Китаем и Россией.

Напомним, Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.