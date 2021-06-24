Украина и Китай готовят соглашение об отмене виз, – посол

Правительства Украины и Китая работают над подготовкой соглашения о безвизовом режиме между странами.

Об этом на пресс-конференции сообщил посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы подписать межправительственное соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Украиной", – сообщил посол.

По его словам, подписание такого документа создаст максимальные удобства для поездок граждан двух стран и будет способствовать взаимопониманию и взаимовыгодному сотрудничеству между государствами.

Как сообщалось, в марте Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью.

Согласно указу, с 1 апреля по 30 сентября 2021 года вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.