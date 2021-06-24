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Крупнейшая сеть АЗС повысила цены на бензин и дизтопливо

Крупнейшая сеть АЗС повысила цены на бензин и дизтопливо

В четверг, 24 июня, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л, а дизтопливо – до 28,00 грн/л.

На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 28,00 грн/л, на А-95 и дизтопливо – до 29,00 и 28,00 грн/л.

Как отмечает издание, до сегодняшнего дня эта розничная сеть никак не реагировала на уровень предельных средних цен топлива, которые устанавливаются государством со средины мая.

Как сообщалось, накануне Министерство экономики вновь повысило среднюю стоимость бензинов и дизтоплива, на основании которой рассчитывается предельная розничная цена топлива на АЗС.

С учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 30,84 грн/л, дизтоплива – 29,23 грн/л.

Автор: 

Джерело:  еnkorr
авто (4124) АЗС (1588) бензин (1106) ціни (3443) дизпаливо (1282)


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Топ коментарі
+4
каломойша стриже малоросів.
Вони зробили це разом.
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24.06.2021 15:45
+2
они не смогут связать свой выбор с повышением цен. ума не хватит
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24.06.2021 15:58
+1
Заправлялся по карточке на одной из заправок литовским бензином, скидка 4 грн на литр при полном баке. Начали регулировать цены в 30 грн. Сеть АЗС отменила клиентские карты и поставила цену 30грн вместо 32. ну зашибись теперь, для статистики цена упала, для клиентов выросла. Ну правда всегда можно поехать на бенину заправку и залить за 28 грн шмурдяк от которого детонация будто за рулём перфоратора едешь.
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24.06.2021 16:46
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каломойша стриже малоросів.
Вони зробили це разом.
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24.06.2021 15:45 Відповісти
зато не барыга! нужно еще гривен на 10 поднять, шоб сметуны начали сметать,или на 100?
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24.06.2021 15:52 Відповісти
они не смогут связать свой выбор с повышением цен. ума не хватит
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24.06.2021 15:58 Відповісти
Вони будуть шукати в цьому,...сліди Пороха.
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24.06.2021 17:12 Відповісти
А что там шукать? У соевых идолопоклонников мозг как у рыбки. Перестает видеть и сразу забывает. Однако Гугл помнит все
https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/2019-01/
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25.06.2021 10:35 Відповісти
а при пете бенз упал уже до 24, сейчас 34 уже. и это не предел.
хоть поржете, идиоты
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24.06.2021 15:59 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/2019-01/

Прежде чем называть людей идиотами, стоит взглянуть в зеркало
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25.06.2021 11:53 Відповісти
Заправлялся по карточке на одной из заправок литовским бензином, скидка 4 грн на литр при полном баке. Начали регулировать цены в 30 грн. Сеть АЗС отменила клиентские карты и поставила цену 30грн вместо 32. ну зашибись теперь, для статистики цена упала, для клиентов выросла. Ну правда всегда можно поехать на бенину заправку и залить за 28 грн шмурдяк от которого детонация будто за рулём перфоратора едешь.
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24.06.2021 16:46 Відповісти
12 років заправляю Кашкай на двох бєніних ANP після того, як з Лукойлом були проблеми - ніяких детонацій не спостерігаю. Навіть свічки не міняв. Розход на трасі - 6,5 л. Це не реклама, але не потрібно перебільшувати.
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24.06.2021 21:36 Відповісти
Заливаюся в т.ч. і на АНП, і на УкрНафта (також Коломойського) і ніяких побічних ефектів не спостерігаю. При тому що Хондовський мотор кажуть - дуже вибагливий до палива. Але нічго, їздить не перший десяток тисяч
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25.06.2021 02:50 Відповісти
Підтримую. Хонда жере беніну бовтанку на раз-два! На свічках нагару немає. Двигун працює штатно на будь-якому 95-му.
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25.06.2021 09:09 Відповісти
Беня тільки мочу вміє робити, а не бензин. Як все, до чого він торкається.
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24.06.2021 18:49 Відповісти
Я сегодня заезжал около 10.00 на укрнафту - дизель по 27 гривен.
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24.06.2021 19:46 Відповісти
Віслюча сеча на 1 грн. надається безоплатно.Там напевно слід вивіску змінити а не цінник. ))
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25.06.2021 09:16 Відповісти
А с того же бензовоза, но на ОККО или WOG это уже бальзам, ведь там и гамбургеры, кофеёк, туалет, зона отдыха.
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25.06.2021 18:53 Відповісти
ЗеБеня , зупиніться , бо ваша ненажерливість вилізе вам боком !!
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24.06.2021 20:47 Відповісти
Я чет не понимаю чего возбудились. На крупных сетевых заправках цена всегда выше, чем у Бени. Сейчас и он решил подравняться. Чисто принципиальные соевые наверно всегда на крупных сетевиках и заправлялись, так чего на болотах вой? Или не сильно принципиальные?
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25.06.2021 12:24 Відповісти

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