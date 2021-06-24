Крупнейшая сеть АЗС повысила цены на бензин и дизтопливо

В четверг, 24 июня, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л, а дизтопливо – до 28,00 грн/л.

На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 28,00 грн/л, на А-95 и дизтопливо – до 29,00 и 28,00 грн/л.

Как отмечает издание, до сегодняшнего дня эта розничная сеть никак не реагировала на уровень предельных средних цен топлива, которые устанавливаются государством со средины мая.

Как сообщалось, накануне Министерство экономики вновь повысило среднюю стоимость бензинов и дизтоплива, на основании которой рассчитывается предельная розничная цена топлива на АЗС.

С учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 30,84 грн/л, дизтоплива – 29,23 грн/л.