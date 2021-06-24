Падение ВВП Украины в первом квартале превысило прогноз Нацбанка

Падение реального ВВП Украины в первом квартале 2021 года на 2,2% в годовом измерении превысило оценку Нацбанка, который оценивал снижение экономики в 1,5%.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины (НБУ).

"Фактическое падение экономики оказалось несколько глубже оценки Национального банка, опубликованной в Инфляционном отчете за апрель 2021 года. Это связано прежде всего с ухудшением ряда показателей реального сектора в марте и медленным восстановлением сектора услуг на фоне карантина", – сказано в сообщении.

В то же время НБУ отмечает, что ослабление экономического восстановления в начале года было ожидаемым из-за усиленного карантина в январе и марте, сложных погодных условий и конкуренции на отдельных внешних рынках.

При этом основную поддержку экономике в первом квартале оказывал рост потребительского спроса – конечные расходы домохозяйств выросли на 4,4% год к году.

Однако высокий потребительский спрос и оживление инвестиционной деятельности подпитывали импорт – в первом квартале 2021 года он вырос на 3,7% г/г (против падения на 4% г/г в четвертом квартале 2020 года).

"Зато спад экспорта углубился (до 17,4% г/г с 9,2% г/г в предыдущем квартале) из-за более низких прошлогодних урожаев, стагнации в животноводстве и конкуренции на отдельных внешних рынках, в частности для продукции горно-металлургического комплекса. Как следствие, отрицательный вклад чистого экспорта в смену реального ВВП увеличился до 9,5 п. п. (против -1,6 п. п. в предыдущем квартале)", – отмечают в НБУ.

При этом Нацбанк ожидает, что начиная со второго квартала 2021 года экономика вернется к устойчивому восстановлению.

"Во-первых, этому способствует низкая база сравнения прошлого года, во-вторых – быстрое восстановление глобальной экономики благодаря ускорению вакцинации и масштабным программам стимулирования. Кроме того, высокочастотные индикаторы свидетельствуют о дальнейшем усилении внутреннего спроса", – отмечается в сообщении.

НБУ напоминает, что обновленный макроэкономический прогноз Национального банка будет обнародован 22 июля.

Как сообщалось, по данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал на 2,2%. Предварительно Госстат оценивал падение экономики в первом квартале в 2%.

Напомним, в апреле Национальный банк оценил падение ВВП Украины в первом квартале в 1,5%, тогда как в январе прогнозировал его снижение всего на 0,1%.