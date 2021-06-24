Советником главы "Нафтогаза" по зеленому курсу ЕС стал экс-замминистра энергетики Рябчин

Советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам развития низкоуглеродистых бизнесов и зеленого курса ЕС назначили Алексея Рябчина.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для современной энергетической компании нужно учитывать международный контекст политик экологизации и декарбонизации, вроде EU Green Deal, и усиление климатического регулирования традиционных энергетических бизнесов. Поэтому, в дополнение к основной деятельности - добыче и поставкам энергоресурсов, Нафтогаз требует усилий по зеленой трансформации, модернизации и экологизации. Без зеленого компонента бизнеса и при отсутствии ESG-стратегий сегодня трудно привлекать инвестиции в развитие любой современной компании", – отметил Рябчин.

Отмечается, что Рябчин будет также помогать с реализацией корпоративной стратегии "Нафтогаза", которая предусматривает, что будущее компании будет базироваться на трех бизнес-платформах: газовый бизнес, поставка конечным потребителям и низкоуглеродистые бизнесы.

В компании напомнили, что ранее Алексей Рябчин был советником вице-премьер-министра по евроинтеграции и министра защиты окружающей среды, заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды. Кроме того, возглавлял подкомитет по энергоэффективности комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады VIII созыва.

Образование получил в Донецком национальном университете и Сассекском университете (Великобритания), имеет степень кандидата экономических наук.