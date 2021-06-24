Комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о повышении доходов госбюджета

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал паралменту принять за основу так называемый "ресурсный" законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает индексацию отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повышение рентных платежей за добычу полезных ископаемых, поднятие эффективности акцизного налога.

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в четверг, 18 голосов "за", девять депутатов воздержались, трое проголосовали против, передает Интерфакс-Украина.

По оценкам Министерства финансов, госбюджет получит 3 млрд грн в случае принятия парламентом указанного законопроекта благодаря ограничению бюджетного возмещения НДС для посредников по продаже потребительских товаров, а также возмещения НДС при экспорте сельхозтоваров товарных групп 1-24 УКТ ВЭД только после поступления валютной выручки. В целом Бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает поступление дополнительных 34,1 млрд грн в год за счет внедрения предусмотренных в нем изменений, а правительство называло цифру таких поступлений в 50 млрд грн.

Как отметил глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram, законопроект "обеспечит сбалансированность бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранения пробелов действующего законодательства".

По словам замминистра финансов Светланы Воробей, как минимум четыре президентских программы не имеют определенных источников финансирования, в том числе "Питьевая вода Украины" и программа повышения зарплат медикам.

Народные депутаты подали семь альтернативных законопроектов, однако ни один из них не получил поддержки в комитете.

Ранее законопроект раскритиковали Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham), назвав неприемлемой большую часть предлагаемых законодательных изменений, в частности изменения относительно администрирования налога на прибыль предприятий в части списания убытков, увеличения налоговой нагрузки путем пересмотра налоговых ставок и ряд других норм законопроекта. Представители ассоциаций подчеркивали, что изменения налоговых ставок без соблюдения переходного периода нарушают принципа стабильности налогового законодательства.

Бизнес также раскритиковал ограничение права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запрет выезда за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сокращение предельных сроков регистрации плательщиками НДС налоговых накладных, уменьшение срока на включение налоговой накладной в состав налогового кредита.