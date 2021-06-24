Нацбанк установил график работы банков на День Независимости и День защитника

Национальный банк определил порядок работы банковской системы в связи с переносом рабчих дней в 2021 году, в частности в августе и октябре.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что дни работы банковской системы в 2021 году переносятся с понедельника 23 августа на субботу 28 августа, и пятницы 15 октября – на субботу 23 октября.

Кроме того, межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) 28 августа и 23 октября будут совершаться датой банковского дня 28 августа и 23 октября соответственно.

Однако в периоды с 21 по 24 августа и с 14 по 17 октября 2021 года межбанковские переводы

"23 августа и 15 октября 2021 года банки, в случае необходимости, могут совершать кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными разных номиналов для обслуживания клиентов", – подчеркнули в Нацбанке.